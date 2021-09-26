Новости общества

09:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Елабуге от последствий коронавируса в один день скончались супруги

07:51, 26.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Елабуге от последствий коронавируса в один день скончались супруги
Фото: instagram.com/crb_elabuga

В Елабуге от последствий коронавируса в один день умерла супружеская пара. Супруги Фирсовы прожили вместе 62 года и умерли в один день.

Чета Фирсовых была хорошо известна в городе. Анна Фирсова больше 40 лет проработала в сфере здравоохранения, руководила родильно-гинекологическим отделением Елабужской районной больницы. Она удостоена звания «Заслуженный врач ТАССР» и множества других наград, первой получила звание «Почетный гражданин Елабуги» после его учреждения в 1993 году.

Ее супруг, Евгений Фирсов, стоял у истоков добычи Прикамской нефти.

По неподтвержденной информации, супруги скончались от последствий новой коронавирусной инфекции.

Вчера в Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также