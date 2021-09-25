В Зеленодольском районе РТ открыли «Астропарк»

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Татарстане открыли «Астропарк». Он расположен на территории обсерватории им. Эндельгардта в Зеленодольском районе.

«Астропарк» представляет собой многофункциональный выставочный павильон научно-просветительского центра КФУ в области астрофизики и естественных наук. На ее площадке планируется проводить интерактивные выставки, конференции, летние и зимние школы для студентов и лагерные смены для школьников.

— Мы даже можем говорить о развитии кластера научного туризма. Для нас это новый вектор социально-экономического развития района и большой плюс для формирования позитивного имиджа Татарстана на федеральном уровне, — заявил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В «Астропарке» можно увидеть интерактивный коридор «Межпланетная станция», тематическую мультимедийную инсталляцию, макеты ракеты-носителя «Восток» и прочих космических аппаратов, сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Помимо «Астропарка», сегодня открыли памятник вчесть основателей Астрономической обсерватории Казанского университета Василия Энгельгардта и Дмитрия Дубяго.

«Два друга, два ученых, подаривших миру прекрасное наследие — прекрасную обсерваторию, которая, претендует на включение в список ЮНЕСКО. Сегодня мы совершаем благое дело и я поздравляю всех нас с этим событием», — заявил первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, принявший участие в церемонии открытия монумента.



Напомним, в этом году Астрономической обсерватории Казанского университета исполняется 120 лет. О том, что можно увидеть в ней и почему ее стоит посетить, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина