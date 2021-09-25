В Татарстане открыли памятник основателям Астрономической обсерватории Казанского университета

Сегодня в Татарстане открыли памятник в честь основателей Астрономической обсерватории Казанского университета Василия Энгельгардта и Дмитрия Дубяго. Его установили в Зеленодольском районе в поселке Октябрьский.

В этом году Астрономической обсерватории Казанского университета исполняется 120 лет. В торжественных мероприятиях, приуроченных к этой дате, в том числе в церемонии открытия памятника, принял участие первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и руководство КФУ, сообщается в instagram-аккаунте вуза.

Фото: instagram.com/kazanfederaluniversity

Кроме того сегодня открылся многофункциональный выставочный павильон Научно-просветительского центра КФУ в области астрофизики и естественных наук «Астропарк».

О том, что можно увидеть в обсерватории имени В.П. Энгельгардта под Казанью и почему ее стоит посетить читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина