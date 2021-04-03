Если за звездами наблюдают — значит, это кому-нибудь нужно

Пять причин приехать в обсерваторию имени Энгельгардта Казанского университета

Фото: Максим Платонов

Обсерватория имени В.П. Энгельгардта под Казанью — настоящая научная и историческая достопримечательность Татарстана. Она может быть интересна и обычной семье из Казани, и ученому-астроному с мировым именем. Этот научный центр уникален — и своим местоположением, и музейной коллекцией, и удивительной техникой. Корреспонденты «Реального времени» побывали в обсерватории и в преддверии Дня космонавтики представили пять причин для посещения обсерватории.



Причина №1: возможность прикоснуться к звездам



Обсерватория Энгельгардта дает посетителям возможность вживую наблюдать за небесными объектами через телескоп, правда, чтобы это реализовать, надо умудриться приехать сюда при ясном небе.

Заместитель директора Астрономической обсерватории Энгельгардта, руководитель планетария КФУ Юлия Булатова показала лайфхак: в интернете можно посмотреть, когда ожидается восход и заход солнца и луны в Татарстане. Информация по датам в ресурсах сети представлена в формате таблицы — так посетители узнают, получится ли у них увидеть звезды через телескоп, когда они приедут в обсерваторию. Например 12 апреля в День космонавтики даже при ясном небе нельзя будет увидеть Луну, а вот например сегодня вечером полюбоваться можно будет только Марсом.

Обсерватория Энгельгардта дает посетителям возможность вживую наблюдать за небесными объектами через телескоп, правда, чтобы это реализовать, надо умудриться приехать сюда при ясном небе. Фото: Максим Платонов

Возможностью рассмотреть звезды через телескоп в реальном, так сказать, времени пренебрегать не стоит. Конечно, в местном планетарии звезды можно увидеть при любых условиях — здесь глазам посетителей откроется уникальная панорама звездного неба, спроецированная на полукруглом куполе. И все же, как описывает Булатова, это «другая энергетика». В обсерватории для этих целей есть другие телескопы, которые не стоят у всех на виду — в них-то и можно разглядеть больше обычного.

Причина №2: кинопоказы на потолке

Но и если погода не такая хорошая, как хотелось бы, к услугам посетителей всегда есть звездный зал планетария.

3D-путешествие в нем производит действительно фантастическое впечатление: как только глаза привыкнут к темноте, вы увидите созвездия. Если вы не умеете различать их, не беда— вам все объяснят и покажут лазерной указкой. Экскурсия по космическим пространствам потрясет не только ваше сознание, но и вестибулярный аппарат: камера, бывает, перемещается между звездами и даже галактиками быстрее скорости света. Само помещение похоже на кинотеатр, только смотреть надо в потолок (но не плевать).

Кстати, о кинотеатре. Под куполом смотреть можно не только на звезды, там проходят и кинопоказы на соответствующую тематику. В фильмах, сопровождаемых объемным звуком, можно узнать что-то новое об астрономической науке, ее истории, о строении нашей галактики, ее загадках и о многом другом. Фотографировать в этом зале запрещено (любые источники света мешают просмотру), так что постарайтесь отпечатать увиденное в памяти.

3D-путешествие производит действительно фантастическое впечатление. Фото: Маргарита Головатенко

Ощущения и правда удивительные. Картины звездного неба далеких галактик, будто бы обрушивающиеся на вас с потолка, завораживают. Тут сложно не испытать эмоций.

Причина №3: интерактивные экскурсии и уникальные старинные телескопы



Разумеется, у университетской обсерватории очень богатая история, связанная с личностями ее основателей, научным наследием, исторически важными решениями для общества и науки. И об этом нелишне будет узнать. На минуточку основана эта обсерватория 120 лет назад! Даже далекий от астрономии человек после посещения экскурсии начинает немного разбираться в этой науке.

В главном здании обсерватории можно увидеть уникальные телескопы, в том числе старинные солнечные часы и многие другие инструменты познания иных миров. Вам расскажут, как делали первые астрономические шаги наши предки, чем в этом смысле славен Казанский университет (а он весьма славен, но спойлерить не будем), и как сейчас развивается астрономическая наука.

Кроме стандартных исторических экскурсий есть еще и интерактивные. На таких экскурсиях посетителям разрешено взаимодействовать с экспонатами и посмотреть, как они работают. Так, можно вживую увидеть принцип работы трансформатора Теслы, производящего высокочастотное напряжение. Выглядит эффектно, но страшновато!



Среди основных инструментов обсерватории КФУ: телескоп-меридианный круг, телескоп-гелиометр, зенит-телескоп Бамберга, майнинговый телескоп системы Максутова (астрограф Гейде), модифицированный и укомплектованный ПЗС-матрицей телескоп АЗТ-14 и менисковый телескоп системы Максутова. Главный исторический экспонат астрономической обсерватории Энгельгардта — 12-дюймовый рефрактор, построенный в 1875 году. Между прочим, он вполне действующий.

В главном здании обсерватории можно увидеть уникальные телескопы, в том числе старинные солнечные часы и многие другие инструменты познания иных миров. Фото: Максим Платонов

Многие телескопы из коллекции уже отработали свое и не используются для наблюдений за небесными объектами. Так, зенит-телескоп, который раньше использовали для уточнения координат объектов небесной сферы, сейчас скорее достопримечательность — больше в нем нет необходимости, поскольку мировой каталог объектов уже составлен, а координаты небесных тел точно известны. Часто такой телескоп в образовательных целях демонстрируют студентам, но особенно им восторгаются иностранные гости: за рубежом такие телескопы, даже если остались, в отличие от казанской обсерватории находятся не в рабочей среде, они законсервированы под стеклом.

Причина №4: отсутствие «светового загрязнения» и чистый воздух



То, что обсерватория Энгельгардта находится за городом, является ее важным преимуществом перед многими другими «коллегами», включая и европейские исследовательские центры.

Мы знаем, что самые крутые и мощные телескопы в мире размещены высоко в горах, на большом удалении от цивилизации (например в Андах). И это не случайно: чтобы эффективно наблюдать звездное небо, нужно минимальное присутствие света. Так называемое «световое загрязнение» от города сильно мешает наблюдать небесные объекты. А в университетской обсерватории с этим все в порядке: тут можно любоваться на звезды даже и не подходя, собственно, к телескопам — вот они, яркие и острые, как гвозди.

Однако у этой медали две стороны: добираться до обсерватории не так просто. У автомобилистов проблем не возникнет, а вот с общественным транспортом беда, особенно зимой. Сюда ходит только электричка, и топать от станции до обсерватории примерно полчаса пешком. Но, возможно, проблема решится: как рассказала Булатова, вопрос с транспортом поднимался на уровне администрации президента республики.



То, что обсерватория Энгельгардта находится за городом, ее важное преимущество перед многими другими «коллегами», включая и европейские исследовательские центры. Фото: Максим Платонов

Причина №5: возможно, это будет следующий объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Напомним, в декабре 2020-го Астрономические обсерватории КФУ (а их несколько, включая и Энгельгардтовскую, и ту, которая входит в архитектурный ансамбль Казанского университета) включили в предварительный список ЮНЕСКО, именуемый списком ожидания.

Так что, возможно, комплекс университетских обсерваторий станет четвертым объектом в Татарстане, включенным в список Всемирного наследия.

К номинации готовились давно — заявка на включение обсерваторий в предварительный список наследия России готовилась еще с декабря 2019 года. Она одобрена, но для включения в список ЮНЕСКО предстоит пройти еще несколько этапов.

Директор обсерватории Юрий Нефедьев пояснил, что задачу о включении в список наследия ЮНЕСКО здесь поставили еще в 2005 году. По словам Нефедьева, если включение в список серии обсерваторий будет окончательно одобрено, останутся разве что технические работы. «Остальная часть — интеллектуальная — уже выполнена», — сказал он, подчеркнув, что казанская обсерватория — единственная, у которой нет проблем с включением в список ЮНЕСКО.



Обсуждение вопроса о возможности включения обсерватории в список Всемирного наследия с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой. Август 2017 года. Фото: Максим Платонов

Когда можно приехать?

Планетарий работает ежедневно, кроме вторника, по расписанию и по предварительной брони. В связи с коронавирусными ограничениями, нагрузка неполная. Планетарий с учетом ограничений по наполняемости зала на 70% может вместить только 57 человек, поэтому предварительная запись обязательна.

Стандартная программа планетария состоит из трех частей и рассчитана на три часа: интерактивная экскурсия, астрономическая лекция и фильм в звездном зале. По словам Булатовой, если интерактивная программа часто повторяется, то остальное — не идентично. Программы рассчитаны на разную возрастную аудиторию, рекомендованный возраст для посещения — от шести лет. Полную информацию о режиме работы обсерватории можно найти на официальном сайте, там же можно ознакомиться с описанием фильмов и лекций.



Маргарита Головатенко