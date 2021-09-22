По делу Finiko арестовали 12 объектов недвижимости Доронина и Зыгмунтовича

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», следователи МВД Татарстана через суд добились ареста на имущество лидеров Finiko Кирилла Доронина и Зыгмунта Зыгмунтовича. Это было сделано еще до передачи материалов уголовного дела о масштабной криптоафере в центральный аппарат МВД РФ.



У Зыгмунтовича под арест попали квартира, дом и четыре парковочных места, отмечает один из источников «Реального времени», не уточняя местонахождение данного имущества. Напомним, сам хозяин сбежал еще 6 июля — до возбуждения дела, предъявления официальных обвинений и заочного ареста.

Чуть больше информации об арестованном имуществе Доронина. Речь идет о доме в Сочи и двух квартирах с черновой отделкой в Краснодаре, квартире в Казани и двух недостроенных домах в Верхнеуслонском районе Татарстана. Также, по данным источников «Реального времени», под арест попала отечественная легковушка ВАЗ-21093.

Эти и другие подробности о ходе следствия по делу Finiko — в репортаже с продления ареста Доронину.