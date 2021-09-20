В Татарстане количество привитых от COVID-19 достигло 1 060 682
В Татарстане число вакцинированных от COVID-19 достигло 1 060 682. 929 209 жителей республики уже получили вторую дозу препарата, сообщил Минздрав РТ.
Вчера заместитель министра здравоохранения Татарстана Владислав Виниченко сообщил, что в пунктах вакцинации, расположенных на избирательных участках республики, от COVID-19 привились порядка 1 тысячи человек.
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