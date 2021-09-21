Более 23 тысяч татарстанцев сделали прививку в дни выборов на УИКах

С 17 по 19 сентября, когда шли выборы депутатов Госдумы РФ, на территории участковых избирательных комиссий в Татарстане работали 848 пунктов вакцинации. Решение сделать прививку от гриппа или коронавирусной инфекции именно в них приняли 23 748 татарстанцев. Об этом сегодня во время брифинга по подведению предварительных итогов выборов сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

— Мы думали, что если будет 30-40 — это хорошо, потому что на самом деле провести такую работу — это же очень серьезная организационная работа. Еще раз отдельные слова благодарности нашим медикам.

19 сентября заместитель министра здравоохранения Татарстана Владислав Виниченко говорил, что на участках работают 724 пункта вакцинации. Где-то можно привиться от гриппа, где-то от коронавируса — все по согласованию с администрацией поликлиник и больниц.