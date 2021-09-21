В Татарстан поступило 77 тыс. доз «Спутника V» для повторной вакцинации граждан

Фото: Максим Платонов

В Татарстан поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — 77 тысяч доз. Ее будут использовать для повторной вакцинации жителей республики, сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ.

В ведомстве призвали татарстанцев пройти повторную вакцинацию от COVID-19, если прошло больше 6 месяцев от первого курса прививок.

Фото: Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане на сегодняшний день от коронавируса провакцинирован 1 062 071 человек. Из них 930 483 жителей республики получили вторую прививку.

Всего на 21 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 537 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 22 950 человек. Умерли 716 пациентов с коронавирусом.

Татьяна Демина