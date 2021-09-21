Карпин прокомментировал решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду на матчи отбора к чемпионату мира — 2022.

«Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита». Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван», — сказал Карпин.

Напомним, сегодня Артем Дзюба выступил с заявлением, в котором объявил о своем отказе от приглашения в сборную России из-за плохой физической готовности. При этом нападающий отметил, что не отказывается играть за национальную команду.

Накануне Дзюба оформил дубль и отдал ассист в матче с «Рубином», принес победу «Зениту» со счетом 3:1.