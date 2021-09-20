Дубль Дзюбы принес победу «Зениту» над «Рубином» в Казани

«Рубин» проиграл дома петербургскому «Зениту» (1:3) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Гости усилиями Артема Дзюбы забили все свои голы уже в первом тайме встречи. В активе форварда «Зенита» два мяча и голевая передача на Клаудиньо. При этом для Дзюбы эти голы стали первыми в текущем сезоне.

Казанцы смогли отыграть один мяч во втором тайме. После розыгрыша штрафного защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков отметился автоголом.

Спустя несколько минут главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был удален с тренерской скамьи из-за споров с арбитром Сергеем Ивановым, который по ходу всей игры принимал неоднозначные решения. В частности, в моменте с третьим голом в ворота казанцев судья не заметил нарушения правил возле штрафной площади «Зенита».

Это поражение стало для «Рубина» вторым в сезоне. «Зенит» одержал шестую победу в восьми матчах турнира и лидирует в РПЛ с 20 набранными очками.

Напомним, Артем Дзюба впервые попал в расширенный список сборной России после назначения Валерия Карпина.