В Челнах почтили память погибших при стрельбе в Перми
В Набережных Челнах почтили память погибших при стрельбе в Перми. Цветы к стихийному мемориалу возложил мэр города Наиль Магдеев.
Также к мемориалу пришли студенты челнинских вузов и руководители структурных подразделений Исполнительного комитета.
Вчера утром студент открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Стрелка ранили, он оказывал сопротивление при задержании.
По данным Следственного комитета, в результате стрельбы погибли шесть человек, получили ранения — еще 28. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое. Всех погибших опознали.
В Прикамье 21 сентября объявили траур по погибшим. МЧС открыло горячую линию по стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Обратиться можно по телефону +7(342) 258-40-02.
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