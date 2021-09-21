В Челнах почтили память погибших при стрельбе в Перми

В Набережных Челнах почтили память погибших при стрельбе в Перми. Цветы к стихийному мемориалу возложил мэр города Наиль Магдеев.

Также к мемориалу пришли студенты челнинских вузов и руководители структурных подразделений Исполнительного комитета.

Вчера утром студент открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Стрелка ранили, он оказывал сопротивление при задержании.

Фото: nabchelny.ru

По данным Следственного комитета, в результате стрельбы погибли шесть человек, получили ранения — еще 28. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое. Всех погибших опознали.

В Прикамье 21 сентября объявили траур по погибшим. МЧС открыло горячую линию по стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Обратиться можно по телефону +7(342) 258-40-02.

Ольга Шагиева