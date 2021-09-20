Всех шестерых погибших при стрельбе в пермском вузе опознали

Опознание погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете завершено. Установлены личности всех шести жертв трагедии, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Ранее вечером сообщалось, что из шести погибших в результате стрельбы в ПГНИУ опознаны четверо. Жертвой трагедии оказалась известный в Прикамье медик — врач-эндоскопист с 39-летним стажем Маргарита Энгаус. Среди остальных опознанных погибших две девушки в возрасте 26 и 20 лет и молодой человек 20 лет.



Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, состояние девяти из 20 госпитализированных после стрельбы в пермском вузе оценивается как тяжелое. По данным Следкома, в результате трагедии пострадали 28 человек, в том числе сам стрелок.

Происшествие случилось сегодня утром. Ответственность за нападение взял на себя студент вуза 18-летний Тимур Бекмансуров — СМИ смогли вычислить его по записке, опубликованной на странице «ВКонтакте», которая сейчас уже удалена. На данный момент возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц — аналогичное дело в мае было заведено на Ильназа Галявиева после стрельбы, которую он устроил в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина