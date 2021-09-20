Девять пострадавших при стрельбе в пермском вузе находятся в тяжелом состоянии

Фото: Максим Платонов (архив)

Состояние девяти из 20 госпитализированных после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете оценивается как тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который находится сейчас в Перми.



Он добавил, что решение по транспортировке госпитализированных примут после стабилизации их состояния. Это может произойти уже завтра утром, 21 сентября, пишет RT.

По последним данным, из шести погибших в результате стрельбы в ПГНИУ опознаны четверо. Среди жертв оказалась известный в Прикамье медик — врач-эндоскопист с 39-летним стажем Маргарита Энгаус. Среди остальных опознанных жертв трагедии две девушки в возрасте 26 и 20 лет и молодой человек 20 лет.



По данным Следкома, в результате трагедии пострадали 28 человек, в том числе сам стрелок.

Фото: permkrai.ru

Происшествие случилось сегодня утром. Ответственность за нападение взял на себя студент вуза 18-летний Тимур Бекмансуров — СМИ смогли вычислить его по записке, опубликованной на странице «ВКонтакте», которая сейчас уже удалена. На данный момент возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц — аналогичное дело в мае было заведено на Ильназа Галявиева после стрельбы, которую он устроил в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

