Врио главы Пензенской области Мельниченко побеждает на выборах с 72,38% голосов

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко от «Единой России» побеждает на выборах главы региона — по итогам обработки 100% протоколов он получил 72,38% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные облизбиркома.



За Мельниченко отдали свой голос 428,8 тысяч избирателей. Второе место у Олега Шаляпина (КПРФ) — 12,35%, третье — у Алексея Шпагина от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,69%. Четвертое место у депутата от ЛДПР Александра Васильева — 5,67%, пятое — у Петра Чугая из Партии пенсионеров — 2,30%.

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Пензенской области. Им стал сенатор Олег Мельниченко в марте после того, как уволили губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, следом в отставку отправилось правительство региона. О фабуле его уголовного дела и мнениях политологов о том, является ли его задержание показательным актом борьбы с коррупцией, — читайте в материале «Реального времени».

После того, как Мельниченко стал врио, он заявил, что представит свою кандидатуру на выборах главы региона в сентябре 2021 года. Врио главы Пензенской области Олега Мельниченко выдвинули кандидатом в губернаторы в июне.

Маргарита Головатенко