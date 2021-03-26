Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о своих планах

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что представит свою кандидатуру на выборах главы региона в сентябре 2021 года. «Да, на выборы я пойду. От «Единой России», — сказал он.

Мельниченко отметил, что в новой должности он в первую очередь займется реализацией приоритетных национальных проектов. Также в его планах провести «комплекс мероприятий, связанных с COVID-19 и организацией прививочной кампании населения», рассказал он ТАСС.

Врио губернатора Пензенской области отметил, что в регионе необходимо провести противопаводковые мероприятия и подготовиться к посевному сезону и пожароопасному периоду.

Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области сегодня указом президента России Владимира Путина в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции.



Напомним, 23 марта Путин уволил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, следом в отставку отправилось правительство региона. О фабуле его уголовного дела и мнениях политологов о том, является ли его задержание показательным актом борьбы с коррупцией — читайте в материале «Реального времени».

