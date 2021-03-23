Путин уволил пензенского губернатора, обвиняемого во взяточничестве

Президент России Владимир Путин уволил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Фото: wikipedia.org

Белозерцева задержали утром 21 марта. Его заподозрили в получении взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн рублей. Во время обыска в доме губернатора правоохранители нашли около 500 млн рублей и пистолет. Вчера его арестовали до 20 мая.

Фабула дела Белозерцева и мнения политологов о том, значит ли задержание пензенского губернатора показательный акт борьбы с коррупцией — читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина