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Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко выдвинут на выборы губернатора

22:28, 14.06.2021
Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко выдвинут на выборы губернатора
Фото: council.gov.ru

Врио главы Пензенской области Олега Мельниченко выдвинули кандидатом в губернаторы, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Выборы пройдут в этом году в сентябре. Кандидатуру Мельниченко поддержали участники второго этапа XXXI конференции Пензенского отделения партии.

«Я, независимо от места моей работы, никогда не прерывал связь с Пензенской областью. И для меня значимо все, что происходит в регионе», — сказал Мельниченко.

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Пензенской области. Им стал сенатор Олег Мельниченко в марте после того, как уволил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, следом в отставку отправилось правительство региона. О фабуле его уголовного дела и мнениях политологов о том, является ли его задержание показательным актом борьбы с коррупцией — читайте в материале «Реального времени».

После того, как Мельниченко стал врио, он заявил, что представит свою кандидатуру на выборах главы региона в сентябре 2021 года.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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