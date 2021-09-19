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«Нефтехимик» обыграл в гостях «КАМАЗ» в матче ФНЛ

19:10, 19.09.2021
«Нефтехимик» обыграл в гостях «КАМАЗ» в матче ФНЛ
Фото: vk.com/fckamaz

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) состоялось первое в сезоне «татарстанское дерби» между челнинским «КАМАЗом» и нижнекамским «Нефтехимиком».

Все решил единственный гол полузащитника нижнекамцев Максима Шоркина во втором тайме. Благодаря этому забитому мячу «Нефтехимик» одержал минимальную победу.

Нижнекамская команда набрала 20 очков и обошла в турнирной таблице ФНЛ «КАМАЗ», у которого осталось 18 баллов после 12 матчей турнира.

Почему выжили только «КАМАЗ», «Нефтехимик» и «Рубин»?

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