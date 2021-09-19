«Нефтехимик» обыграл в гостях «КАМАЗ» в матче ФНЛ
В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) состоялось первое в сезоне «татарстанское дерби» между челнинским «КАМАЗом» и нижнекамским «Нефтехимиком».
Все решил единственный гол полузащитника нижнекамцев Максима Шоркина во втором тайме. Благодаря этому забитому мячу «Нефтехимик» одержал минимальную победу.
Нижнекамская команда набрала 20 очков и обошла в турнирной таблице ФНЛ «КАМАЗ», у которого осталось 18 баллов после 12 матчей турнира.
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