Главное о коронавирусе на 17 сентября: восстановление обоняния за полгода, ограничения для непривитых в Турции

В КФУ привили свыше 1,5 тысячи иностранных граждан

В Татарстане за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом, с нарастанием обнаружено 26 318 случаев. За сутки выздоровело 38 человек, всего — 22 873.



Всего вакцинировано 1 053 216 человек, вторым компонентом — 921 077 человек.

С начала вакцинации от COVID-19 в головном вузе КФУ привились 785 иностранных граждан, с учетом филиалов — 1 804. Иностранные студенты могут сделать прививку вакциной «Спутник лайт». Привиться можно в поликлинике Университетской клиники. В КФУ по состоянию на 1 сентября от COVID-19 первым компонентом привились 12 608 человек, вторым — 11 592 человека.



Какими способами восстанавливается обоняние после заражения коронавирусом, рассказала в ходе прямого эфира в Instagram заведующая лор-отделением казанской больницы №16 Екатерина Лаптева. Для его возвращения пациенту необходима комплексная терапия — процесс восстановления в некоторых случаях может достигать шести месяцев. При искажении обоняния восстановление с помощью комплексной терапии может занять до полугода, но можно ускорить процесс с помощью оксидантной терапии.

Фото: tatar-inform.ru

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина допустила введение QR-кодов для пропуска зрителей на стадионы: «Ничего невозможного нет. Если такая установка появится, будет отработана».



Она же сообщила, что в Татарстан пришел сезон острых респираторных вирусных инфекций. За прошедшую неделю было обследовано 160 человек и выявлено 6 случаев положительных находок вирусных заболеваний. Среди них четыре РС-вируса (респираторно-синцитиальная инфекция) и два риновируса.

Звягинцева готовятся вывести из комы

За последние сутки в России выявили 19 905 новых случаев коронавируса, выздоровели 16 619 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 7 234 425 человек, а выздоровевших — до 6 469 017 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 791 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерло 196 626 человек.



За последние сутки проведено 517 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 127 468 человек.

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что в России в кратчайшие сроки проведут исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса. Сейчас их рекомендуется делать с разницей в месяц. «Для того чтобы совместить одновременно две вакцинации от коронавируса и от гриппа, но только в разные анатомические области, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках одновременного введения», — сказал он.



Фото: minzdrav.gov.ru

В окружении президента России Владимира Путина десятки заболевших COVID-19, в основном это те, кто обеспечивает работу, быт и безопасность главы государства, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что практически у всех заболевших в окружении президента людей после прививки прошло определенное время, а титры антител упали.

Режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после перенесенного коронавируса, пишет The Bell cо ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией. Он находился на аппарате ЭКМО. Поражение легких Звягинцева составляло 92%. Недавно режиссера отключили от систем жизнеобеспечения, его готовятся вывести из комы. KP.RU передает, что он более двух месяцев находится на лечении в Германии.



Система здравоохранения Нижегородской области готова к борьбе с коронавирусом, в регионе создан «очень хороший запас вакцины», заявил губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии.

Фото: government-nnov.ru

Правительство РФ дополнительно направит еще около 3 млрд рублей на единовременные страховые выплаты для медицинских работников, заразившихся коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. «В этом году правительство на такие цели уже направило около 12,5 млрд рублей. И сегодня выделим еще почти 3 млрд рублей», — сказал он.

Почти 20 тыс. жителей Московской области, перенесших новую коронавирусную инфекцию, прошли углубленную диспансеризацию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья. Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. В рамках первого — проводятся общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. Далее по медицинским показаниям пациента могут направить на второй этап углубленной диспансеризации, который подразумевает компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Фото: realnoevremya.ru

Эстония разрешила въезд привитым россиянам

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 227 026 185 человек, 4 669 992 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (41 785 979). На второй строчке — Индия (33 347 325), на третьей — Бразилия (21 069 017), на четвертой — Россия (7 110 656, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 021 091).



Больше всего смертей зафиксировано в США (670 009). За ними следуют Бразилия (589 246), Индия (443 928), Мексика (270 348), Перу (198 891) и Россия (192 340).

Правительство Эстонии разрешило въезд в страну без тестирования и самоизоляции привитым от коронавируса россиянам. Власти страны признают все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения. При этом в департаменте здоровья правительства Эстонии подчеркнули, что прививка российским препаратом не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза.

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. К такому выводу пришли исследователи Национального университета Кордовы. Специалисты изучили 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V». Выяснилось, что самые высокие титры нейтрализующих антител против дельта-варианта у тех, кто привился двумя дозами «Спутника V» и до этого переболел COVID-19. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не болел коронавирусом.



Фото: Максим Платонов

Таиланд постепенно открывается для россиян, но пока вакцинированные туристы не спешат возвращаться на курорты, одной из причин эксперты называют дороговизну ПЦР-тестов, сообщает АТОР. Согласно правилам «Пхукетской песочницы» и других программ, по которым привитые иностранцы могут посетить Таиланд, им нужно будет сделать три ПЦР-теста на курорте. Стоимость одного — 2800 бат (примерно 6,1 тыс. рублей). Итого за три тестирования придется заплатить более 18 тыс. рублей.

Финляндия продлила ограничения из-за коронавируса на границе с третьими странами, включая Россию, до 10 октября, сообщает министерство внутренних дел страны. «Достигнутый охват вакцинацией еще не был оценен как адекватный, и риск перегрузки здравоохранения сохраняется. Следовательно, необходимо продлить решение от 2 сентября до 10 октября», — говорится в сообщении.

Россияне, привитые двумя дозами вакцин, одобренных ВОЗ или для экстренного использования в Турции, могут совершать поездки по стране на автобусе, самолете и поезде без предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, сообщило посольство РФ в Анкаре. Россияне старше 12 лет при въезде в Турцию должны представить справку о вакцинации не менее чем двумя компонентами препарата (для вакцины Johnson&Johnson — одна доза). При этом после последнего укола должно пройти не менее 14 дней. Также можно показать документ о перенесенном за шесть месяцев заболевании.

Фото: tourdom.ru

США и Австралия выступают за прозрачное и независимое изучение происхождения нового коронавируса и проведение дальнейших основанных на научном подходе исследований в этом направлении, в том числе в Китае. Это следует из совместного заявления двух стран, распространенного по итогам переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Австралии.

Алексей Нечаев