В КФУ от коронавируса привились более 700 иностранных студентов

С начала вакцинации от COVID-19 в головном вузе КФУ привились 785 иностранных граждан, с учетом филиалов — 1 804. Об этом сообщается на сайте вуза.

Иностранные студенты могут сделать прививку вакциной «Спутник лайт». Привиться можно в поликлинике Университетской клиники (ул. Вишневского, 2а).



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В КФУ по состоянию на 1 сентября от COVID-19 первым компонентом привились 12 608 человек, вторым — 11 592 человека. Среди сотрудников вуза вакцинировались 4 594 человека. Также привились от коронавируса 4 046 студентов казанского университета.