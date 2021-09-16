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Эстония разрешила въезд привитым от COVID-19 россиянам без карантина

20:59, 16.09.2021
Эстония разрешила въезд привитым от COVID-19 россиянам без карантина
Фото: pxhere.com

Правительство Эстонии разрешило въезд в страну без тестирования и самоизоляции привитым от коронавируса россиянам. Об этом пишет ТАСС.

Власти страны признают все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения.

Зарубежные сертификаты о вакцинации, в том числе российские, могут использоваться в Эстонии для посещения общественных мест без соблюдения коронавирусных ограничений. При этом в департаменте здоровья правительства Эстонии подчеркнули, что прививка российским препаратом не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза.

Сегодня Асоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне, вакцинированные «Спутником V», смогут посещать Турцию без ПЦР-теста.

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