Казанский врач рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19

Заведующая лор-отделением казанской больницы №16 Екатерина Лаптева в ходе прямого эфира в Instagram рассказала, какими способами восстанавливается обоняние после заражения коронавирусом.



Потеря обоняния — один из первых симптомов при COVID-19. Обоняние может «отключиться» или исказиться. Это происходит, потому что вирус вызывает тромбоз мелких сосудов в головном мозге, которые отвечают за обоняние и вкус.

Для возвращения обоняния пациенту необходима комплексная терапия — процесс восстановления в некоторых случаях может достигать шести месяцев. При искажении обоняния восстановление с помощью комплексной терапии может занять до полугода, но можно ускорить процесс с помощью оксидантной терапии.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что нарушения обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции в среднем сохраняются около восьми дней, причем у женщин они встречаются чаще.

Из-за мутации коронавирус начал маскироваться под сезонную вирусную инфекцию. Теперь основные симптомы инфекции — насморк, боль в горле, кишечные расстройства. Потеря обоняния уже отошла на второй план, рассказывал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Маргарита Головатенко