Минздрав исследует совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа

В России в кратчайшие сроки проведут исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса. Сейчас их рекомендуется делать с разницей в месяц, заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.

— Для того чтобы совместить одновременно две вакцинации от коронавируса и от гриппа, но только в разные анатомические области, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках одновременного введения, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Роспотребнадзора ранее заявила, что в стране снизилась «иммунная прослойка» людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, а переболевшие коронавирусом — новая группа риска для этой болезни.



Заведующая эпидемиологическим отделом Нижнекамской больницы Вера Нурмухамедова объясняла, что прививаться от гриппа можно через 30 дней после того, как сделал прививку от COVID-19. Ставить две прививки одновременно нельзя. Если человек уже поставил первый компонент «Спутника V», то ему следует через 21 день привиться вторым компонентом, а после 30-дневного перерыва вакцинироваться от гриппа.



Татьяна Леухина