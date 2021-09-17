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Роспотребнадзор по Татарстану допустил введение QR-кодов для допуска зрителей на стадионы

10:23, 17.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор по Татарстану допустил введение QR-кодов для допуска зрителей на стадионы
Фото: vk.com/fcrk

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина допустила введение QR-кодов для допуска зрителей на стадионы.

— Ничего невозможного нет. Если такая установка появится, будет отработана — мы не исключаем такой возможности, — отметила Авдонина.

Об этом говорила 15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

-Сегодня в России и других странах есть достаточно большой удельный вес людей, которые имеют иммунитет... поэтому для таких людей, чтобы восстановить качество жизни, а спорт, развлечение — это все качество жизни.... мы разрабатываем специальные алгоритмы, это большая работа учёных, большая работа практиков, как сделать так, чтобы можно было безопасно для здоровья посещать их, — сказала главный санитарный врач.

ОбществоМедицина Татарстан

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