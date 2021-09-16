Ученые заявили, что «Спутник V» эффективнее других вакцин против дельта-штамма коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. К такому выводу пришли исследователи Национального университета Кордовы.

Специалисты изучили 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выяснилось, что самые высокие титры нейтрализующих антител против дельта-варианта у тех, кто привился двумя дозами «Спутника V» и до этого переболел COVID-19. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не болел коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm, без перенесенной ранее болезни, пишет газета La Nacion.

Вчера ВОЗ приостановила вопрос об одобрении российской вакцины «Спутник V» до новой инспекции завода производителя.



В минувшую пятницу Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против штамма «дельта» составляет от 83% до 94%.

Татьяна Леухина