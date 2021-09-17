Авдонина сообщила о приходе в Татарстан сезона ОРВИ

Фото: Максим Платонов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстан пришел сезон острых респираторных вирусных инфекций.

— На сегодня вирусы начинают циркулировать, — отметила она.

За прошедшую неделю было обследовано 160 человек и выявлено 6 случаев положительных находок вирусных заболеваний . Среди них четыре РС-вируса (респираторно-синцитиальная инфекция) и два риновируса.

О том, что сезон подъема ОРВИ и коронавируса неизбежен, Авдонина говорила в конце августа.

— В преддверии предстоящего осенне-зимнего периода неизбежен сезон подъема острых вирусных респираторных инфекций, в число которых в том числе входит новая коронавирусная инфекция. И вот от того, какой это будет подъем, в каком количестве, взрывной характер он будет носить или плавный, высокой интенсивности, низкой интенсивности, зависит от нас с вами, от того, насколько быстро мы привьемся: первое — от новой коронавирусной инфекции, второе — от гриппа. Потому что эта заболеваемость, она совокупная, и если сейчас мы смотрим волны, как вы их называете, только новой коронавирусной инфекции, то к этому айсбергу присоединится еще какой-то кусок просто наших обычных традиционных острых вирусных респираторных инфекций, которых порядка 900 видов, — предостерегла Авдонина.