«Фонтанка»: Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, этапировали в Петербург неделю назад

Фото: Максим Платонов (архив)

Обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева этапировали в Санкт-Петербург в начале прошлой недели. Об этом пишет «Фонтанка».

Сейчас он находится в СИЗО «Кресты» в Колпино. Он пройдет психиатрические экспертизы, а после его направят обратно в Москву.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня ОНК Москвы сообщило о переводе Галявиева из СИЗО Москвы в Санкт-Петербург. Напомним, в июле Басманный суд Москвы продлил срок ареста. «Казанский стрелок» пробудет под стражей до 11 октября. В Москву его доставили для проведения психолого-психиатрической экспертизы.



В конце июля в ОНК сообщили, что экспертиза Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева. Позже глава Следкома России Александр Бастрыкин на встрече с родителями погибших при стрельбе в гимназии детей заявил, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева еще не завершена. Тогда же, в июле, СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали о скором переводе обвиняемого в Казань. Сам Галявиев в беседе с членом ОНК заявлял, что не хочет возвращаться в родной город из страха мести.



Татьяна Леухина