Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, перевели в СИЗО Санкт-Петербурга

Фото: Максим Платонов (архив)

Ильназа Галявиева, устроившего утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, перевели из московского следственного изолятора в СИЗО Санкт-Петербурга. По предварительной информации, это сделано для проведения дополнительных экспертиз, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ОНК Москвы.

Советский райсуд Казани арестовал стрелка на следующий день после трагедии в гимназии. В июле Басманный суд Москвы продлил срок ареста. «Казанский стрелок» пробудет под стражей до 11 октября.



Фото: Максим Платонов (архив)

В СИЗО Москвы он находился в двухместной камере под строгим контролем, так как в Казани его поставили на профилактический учет как склонного к побегу, нападениям и самоубийству. В столицу его доставили для проведения психолого-психиатрической экспертизы.



В психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка» Галявиев содержался в трехместной камере. У него было два соседа: один обвиняется в убийстве, второй — в разбое. По словам стрелка, отношения с ними у него нормальные.

Член ОНК Ева Меркачева сообщала, что Галявиев показал свежую рану, которую нанес себе сам, и пожаловался на боль в спине. Также члены ОНК Москвы рассказывали, что стрелок вновь называл себя богом. По словам сотрудников изолятора, он бросался на них и на решетки камеры.

Галявиев уже назвал мотивы своего преступления. «Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел», — заявил он. В результате трагедии в казанской гимназии погибли два учителя и семь школьников.



Татьяна Демина