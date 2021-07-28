Галявиев не хочет проходить лечение в Казани из-за страха мести

Ильназ Галявиев, обвиняемый в расстреле казанской гимназии №175, в беседе с членом ОНК заявил, что не хочет проходить лечение в Казани. Его слова приводит «Московский Комсомолец».

«У меня к вам просьба. Я не хочу в случае чего лечиться в Казанской республиканской больнице. Можно мне в другом месте? В Казани все помнят про то, что я сделал. Месть возможна», — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Стрелок подружился в психиатрическом отделении СИЗО с Михаилом Любезновым, которого называют серийным отравителем из электричек. Его обвиняют в том, что он знакомился с пассажирами и подсыпал им клофелин. Десятки людей пострадали, несколько человек скончались.

«Он мне рассказывает про психбольницы для принудительного лечения преступников. Я уже по его лекциям, кажется, все знаю о них. Если бы мне сказали: «Выбирай: или 25 лет в психушке, или пожизненный срок», я бы выбрал пожизненный»,— рассказал Галявиев, добавив, что не хотел бы стать «овощем».

По словам стрелка, в психиатрическом отделении ему тоже дают препараты.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Ильназа Галявиева могут в ближайшие дни перевезти из Москвы в Казань.



Сегодня на встрече председателя СК России Александра Бастрыкина с родителями погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии следователи сообщили, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого Галявиева еще не завершена.

