В ОНК рассказали, что в московском СИЗО Галявиев вновь называл себя богом

Фото: Максим Платонов (архив)

Ильназ Галявиев, устроивший утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, прибыв в московское СИЗО 12 июня вновь называл себя богом. По словам сотрудников изолятора, он бросался на них и на решетки камеры.



На данный момент Галявиев находится в психиатрическом отделении столичного СИЗО «Бутырка». В ближайшее время его направят в НИИ им. Сербского, где он пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, рассказал RT ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший изолятор с проверкой.

Он также обратил внимание, что Галявиев отказался от халяльной пищи, так как он атеист. Мельников отметил, что молодой человек выглядит спокойно и не проявляет признаков агрессии. За ним установлен строгий надзор.

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанском СИЗО Галявиева поставили на профилактический учет как склонного к побегу, нападениям и самоубийству. По словам самого обвиняемого, он должен был получать разрешение на любое действие, в том числе на почесывание головы.

Напомним, стрелок называл себя «богом». Утром перед стрельбой Галявиев создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить много людей и застрелиться самому, к этому же он призывал и читателей. В течение двух часов после трагедии этот канал заблокировала администрация мессенджера. В школу он также пришел в маске с надписью «бог». Позже появилось видео допроса Галявиева — на нем стрелок, матерясь, заявляет силовикам: 2 месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть.

Татьяна Демина