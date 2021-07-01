СК просит суд о продлении ареста устроившему стрельбу в казанской школе

Следователи попросили Басманный суд Москвы продлить срок ареста устроившему стрельбу в казанской школе Ильназу Галявиеву еще на три месяца. Пока заседание по избранию меры пресечения не назначили.

В ходатайстве указывается о продлении Галявиеву меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 11 октября, пишет ТАСС.

15 июня Ильназа Галявиева доставили в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Он находится в двухместной камере под строгим контролем, так как в Казани его поставили на профилактический учет как склонного к побегу, нападениям и самоубийству.

