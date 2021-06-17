Галявиев в СИЗО пожаловался правозащитникам на боль в спине

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев пожаловался правозащитникам на боль в спине. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Правозащитникам Галявиев показал свежую рану, которую нанес себе сам и пожаловался на боль в спине.

«Он нам сказал, что у него болит спина из-за падения, когда он забирался на клетку. Хотел разбить голову, но ударился поясницей», —приводит ее слова "РИА Новости".

В казанском СИЗО Галявиева поставили на профилактический учет как склонного к побегу, нападениям и самоубийству. По словам самого обвиняемого, он должен был получать разрешение на любое действие, даже на почесывание головы.

Напомним, что Галявиев 11 мая 2021 года вошел в школу в ружьем в руках и устроил стрельбу. В результате погибли девять человек.

Ольга Плешкова