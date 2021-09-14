Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил о важности отмены лимита на легионеров в РПЛ

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он считает, что развитию лиги поможет снятие ограничений на участие иностранных футболистов в турнире.

«Нужно понимать, что лучше для России: играть в лиге только для русских зрителей или стоит открыть границы для звезд из других стран. Национальная команда — это хорошо, но не нужно забывать, что футбольные лиги — это смесь различных культур и стилей, что хорошо. И это здорово, что Россия открывается для других, они могут привлекать зарубежных футболистов. Это очень важно — сравнивать, как играют другие, и постоянно совершенствоваться», — приводят слова Блаттера «Известия».

Фото: kremlin.ru

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выступил с предложением отменить лимит на легионеров в РПЛ. Так или иначе инициативу поддержали все клубы лиги, в том числе казанский «Рубин».

Чуть позже президент России Владимир Путин призвал сохранить ограничения на иностранцев в отечественном футболе. По его словам, отмена лимита отразится на перспективах российской сборной на Олимпийских играх, куда национальная команда не может отобраться с 1988 года.

На сегодняшний день в РПЛ существует ограничение, по которому в заявку команд на турнир не могут входить свыше восьми иностранных футболистов. При этом легионерами не считаются игроки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Отметим, что Блаттер был отстранен от любой футбольной деятельности сроком на шесть лет и восемь месяцев в марте 2021 года за различные финансовые махинации.