Экс-глава ФИФА Блаттер отстранен от футбола за финансовые махинации

Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА отстранила бывшего президента Международной федерации футбола Йозефа Блаттера от любой футбольной деятельности сроком на шесть лет и восемь месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

На такой же срок дисквалифицирован бывший генсек организации Жером Вальке.

Оба экс-функционера наказаны за различные финансовые махинации, в том числе принятие дорогих подарков и льгот, а также злоупотребление служебным положением. Кроме отстранения, Блаттер и Вальке оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.

Йозеф Блаттер. Фото: kremlin.ru

Новые запреты вступят в силу после истечения ранее выданных наказаний. В случае с Блаттером срок начнет действовать с 8 октября 2021 года, а у Вальке — с 8 октября 2025 года.

Напомним, ранее Блаттер выпустил книгу «Моя правда», где рассказал о коррупционном сговоре при выборе Катара хозяйкой чемпионата мира — 2022.