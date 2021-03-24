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Экс-глава ФИФА Блаттер отстранен от футбола за финансовые махинации

16:47, 24.03.2021
Экс-глава ФИФА Блаттер отстранен от футбола за финансовые махинации
Фото: fifa.com

Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА отстранила бывшего президента Международной федерации футбола Йозефа Блаттера от любой футбольной деятельности сроком на шесть лет и восемь месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

На такой же срок дисквалифицирован бывший генсек организации Жером Вальке.

Оба экс-функционера наказаны за различные финансовые махинации, в том числе принятие дорогих подарков и льгот, а также злоупотребление служебным положением. Кроме отстранения, Блаттер и Вальке оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.

Йозеф Блаттер. Фото: kremlin.ru

Новые запреты вступят в силу после истечения ранее выданных наказаний. В случае с Блаттером срок начнет действовать с 8 октября 2021 года, а у Вальке — с 8 октября 2025 года.

Напомним, ранее Блаттер выпустил книгу «Моя правда», где рассказал о коррупционном сговоре при выборе Катара хозяйкой чемпионата мира — 2022.

СпортФутбол
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