Дюков заявил, что РФС предложил отказаться от лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) выступил с предложением отказаться от лимита на легионеров. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия-24».

По его мнению, нет никакой связи между успешным выступлением сборной России и лимитом на иностранных футболистов.

«В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», — отметил глава РФС.

На данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров, по которому в заявку команды на турнир могут войти лишь 8 иностранных игроков.

Напомним, ранее в Госдуме высказались против отмены действующего лимита.