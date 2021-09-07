Главное о коронавирусе на 7 сентября: прибор для диагностики COVID-19 за 27 минут, «Римский пакт»

Фото: Максим Платонов

Почти 3 тысячи безмасочников за неделю



В общественном транспорте Казани с 30 августа по 6 сентября выявили 2 943 пассажира без масок. Все они после замечания надели средства индивидуальной защиты. Всего за минувшую неделю в столице Татарстана проверили 1,8 тыс. единиц общественного транспорта на 48 контрольных точках.

В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1937 и 1943 годов рождения и четверо мужчин 1936, 1943, 1953 и 1962 годов рождения. Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.



Фото: Максим Платонов

Прием плазмы крови у вакцинированных «Спутником Лайт»

За последние сутки в России проведено более 255 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 148 478 человек.

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) разработали прибор, способный определить наличие коронавируса у человека за 27 минут. В основе работы прибора лежит метод изотермической амплификации. Время рассчитывается от момента забора материала и до получения результата. Наличие антигена определяется с высокой степенью достоверности. При доработке система сможет выявить и другие антигены.

Начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко заявила, что препарат от коронавируса «МИР-19», который разработали специалисты ФМБА, возможно, будет подходить для ранней постконтактной профилактики. Для ответа на этот вопрос нужно провести дополнительное клиническое исследование.

Фото: Максим Платонов

В России на сегодняшний день полную вакцинацию от COVID-19 прошли около 39 млн человек. В целом хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже порядка 46 млн россиян.

Система продления московских QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю. Его срок действия составит один год. Код будет генерироваться в день прививки.

Шесть пилотов авиакомпании «Аэрофлот» были отстранены от работы и отправлены в отпуск без сохранения заработной платы за отказ от вакцинации против коронавируса, заявил представитель авиакомпании Михаил Демин. Всего в «Аэрофлоте» работают 2,3 тыс. пилотов.



Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков считает, что Россию ожидает новая, четвертая, волна коронавирусной инфекции, а сам вирус не отступит в ближайшие полтора-два года. Тимаков также отметил, что в России 80—90% населения уже имели контакт с коронавирусной инфекцией.

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Женщины, переболевшие коронавирусом, могут жаловаться на снижение полового влечения, сообщил сексолог, президент «Профессионального объединения врачей сексологов», психотерапевт Евгений Кульгавчук. Врач рассказал, что у многих его пациентов после коронавируса, особенно перенесенного в тяжелой форме, снижается либидо. По его словам, причины разные — от астении до потери обоняния. По его словам, любое серьезное заболевание снижает либидо и ослабляет половую функцию, так как природа на этот сложный период оберегает человека от продолжения рода.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о начале приема плазмы крови от людей, прошедших ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт». Ранее ее заготавливали только от доноров после перенесенного заболевания или вакцинации препаратом «Спутник V». Стать донором иммунной плазмы можно в течение шести месяцев после прививки — в таком случае можно рассчитывать на необходимый уровень вируснейтрализующих антител.

Смерть после вакцинации Moderna из бракованной партии



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 221 111 092 человека, 4 575 054 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (40 018 326). На второй строчке — Индия (33 058 843), на третьей — Бразилия (20 899 933), на четвертой — Франция (6 924 325), на пятой — Россия (6 929 862, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (649 003). За ними следуют Бразилия (583 810), Индия (441 042), Мексика (263 470), Перу (198 523) и Россия (184 672).

Японские специалисты подтвердили еще один случай смерти после вакцинации от коронавируса препаратом компании Moderna из партии, где были обнаружены инородные вещества. Речь идет о мужчине в возрасте 49 лет. По данным японского Минздрава, причинно-следственная связь между смертью и проведенной вакцинацией не установлена. Это третий случай летального исхода после вакцинации препаратом из бракованной партии. Двое других умерших — мужчины 38 и 30 лет.

Фото wikipedia.org

Участники встречи глав минздравов стран «Большой двадцатки», завершившейся в понедельник в столице Италии, единодушно приняли «Римский пакт», по которому взяли обязательства о всеобщем доступе к медицинской помощи и расширении кампании по вакцинации от коронавируса для развивающихся стран. Как заявил глава минздрава Италии Роберто Сперанца, никто не должен остаться позади в кампании по вакцинации. Более богатые страны, государства «двадцатки», должны взять на себя задачу помочь более уязвимым странам.

Власти Финляндии снимут оставшиеся ограничения после того, как 80% жителей страны в возрасте старше 12 лет привьются от COVID-19. Власти утверждают, что их цель — возобновить общественную активность и не прекращать ее. СМИ указывают, что цель в 80% вакцинированного населения, как ожидается, будет достигнута к октябрю этого года.

Власти Кубы намерены к 15 ноября ослабить антикоронавирусные ограничения: будет разрешен въезд всем вакцинированным путешественникам, а обязательный анализ ПЦР заменят на выборочное тестирование.

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Биотехнологическая компания Biocad начинает первую фазу испытаний произведенной ею вакцины от коронавируса. Объем инвестиций в разработку новой вакцины будет зависеть от результатов клинических испытаний.

Правительство Перу достигло соглашения об организации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Министерство здравоохранения Перу в июле сообщило, что правительство страны заключило соглашение о покупке «Спутника V».

Евросоюз выделил деньги 18 членам объединения на восстановление экономики после COVID-19, однако Венгрия и Польша останутся без поддержки Брюсселя. По оценке ЕС, они не соблюдают общеевропейские принципы и подрывают идею верховенства закона. Венгрия и Польша должны были получить €7,2 млрд и €57 млрд соответственно. Наиболее болезненными для Евросоюза стали польские судебные преобразования и венгерский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Однако правительство Польши обратилось в Конституционный суд страны с просьбой постановить, что нормы ЕС не стоят выше национального законодательства. А парламент Венгрии принял поправки в закон о борьбе с педофилией, которые ограничивают распространение информации о ЛГБТ.

Маргарита Головатенко