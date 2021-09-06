В общественном транспорте Казани за неделю выявили почти 3 тыс. пассажиров без масок

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В общественном транспорте Казани с 30 августа по 6 сентября выявили 2 943 пассажира без масок. Все они после замечания надели средства индивидуальной защиты.

Всего за минувшую неделю в столице Татарстана проверили 1,8 тыс. единиц общественного транспорта на 48 контрольных точках. Об этом сообщается в telegram-канале Комитета по транспорту Казани.

Рейды по соблюдению пассажирами требований Роспотребнадзора в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро города проводит Комитет по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и контрольно-ревизорские службы транспортных предприятий.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в ближайшие полгода масочный режим в Татарстане отменяться не будет. Об этом сообщила на прошлой неделе заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. «Чем быстрее мы привьемся от новой коронавирусной инфекции, тем раньше мы сможем вернуться к этому вопросу», — заявила она.

Татьяна Демина