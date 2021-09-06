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В Москве введут систему продления QR-кодов после ревакцинации

16:43, 06.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве введут систему продления QR-кодов после ревакцинации
Фото: Максим Платонов

Система продления московских QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю, сообщили в официальном telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Его срок действия составит один год. Код будет генерироваться в день прививки.

Фото: Максим Платонов

— Цифровой сертификат вакцинации в случае ревакцинации выдается на федеральном портале госуслуг. Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных, — говорится в сообщении.

Минздрав не рекомендует делать повторную прививку от коронавируса людям с аллергией на составляющие вакцины, и вообще, если у человека есть тяжелые аллергические реакции — ему нужно быть осторожнее. Об этом рассказала «Реальному времени» Наталья Ухова, заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы №16 Казани.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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