В Москве введут систему продления QR-кодов после ревакцинации

Фото: Максим Платонов

Система продления московских QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю, сообщили в официальном telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Его срок действия составит один год. Код будет генерироваться в день прививки.

Фото: Максим Платонов

— Цифровой сертификат вакцинации в случае ревакцинации выдается на федеральном портале госуслуг. Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных, — говорится в сообщении.

Минздрав не рекомендует делать повторную прививку от коронавируса людям с аллергией на составляющие вакцины, и вообще, если у человека есть тяжелые аллергические реакции — ему нужно быть осторожнее. Об этом рассказала «Реальному времени» Наталья Ухова, заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы №16 Казани.



Алексей Нечаев