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В Татарстане от коронавируса умерли еще шесть человек

19:02, 06.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще шесть человек
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1937 и 1943 годов рождения и четверо мужчин 1936, 1943, 1953 и 1962 годов рождения.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Всего по состоянию на 6 сентября в республике зарегистрировано 698 случаев смерти от СOVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по последним данным, в Татарстане с начала пандемии выявлено 25 764 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 22 478 человек, в том числе 13 — за минувшие сутки.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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