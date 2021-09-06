В Татарстане от коронавируса умерли еще шесть человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1937 и 1943 годов рождения и четверо мужчин 1936, 1943, 1953 и 1962 годов рождения.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.



Всего по состоянию на 6 сентября в республике зарегистрировано 698 случаев смерти от СOVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по последним данным, в Татарстане с начала пандемии выявлено 25 764 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 22 478 человек, в том числе 13 — за минувшие сутки.

Татьяна Демина