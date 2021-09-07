ФМБА разработало прибор, определяющий наличие коронавируса за 27 минут
В ФМБА разработали прибор, способный определить наличие коронавируса у человека за 27 минут, рассказала начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.
Прибор разработали в Институте физико-химической медицины ФМБА России. В основе работы прибора лежит метод изотермической амплификации. Время рассчитывается от момента забора материала и до получения результата. Крючко подчеркнула, что наличие антигена определяется с высокой степенью достоверности.
При доработке система сможет выявить и другие антигены, сообщает «РИА Новости».
В августе Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Она стала пятым отечественным препаратом против COVID-19.
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