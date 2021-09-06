Полную вакцинацию от COVID-19 прошли около 39 млн россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

В России на сегодняшний день полную вакцинацию от COVID-19 прошли около 39 млн человек. Такую цифру озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В целом хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже порядка 46 млн россиян, пишет RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, коллективного иммунитета к COVID-19 власти страны рассчитывают достичь уже этой осенью. Голикова отметила, что все зависит от граждан. Для достижения коллективного иммунитета в России необходимо вакцинировать 90 млн человек.



26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». Помимо нее, россиянам доступны такие разработанные российскими учеными препараты, как «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В Татарстане, по последним данным, от коронавируса всего провакцинировано 1 015 753 человека. Из них 876 326 получили вторую прививку, сообщили в Минздраве РТ.

Татьяна Демина