Главное о коронавирусе на 6 сентября: ночные рейды по заведениям в Челнах, опасность штамма «мю»
Ночные проверки заведений общепита в Челнах
- В воскресенье в Свияжске прошел фестиваль «Свияжская уха». Директор Свияжского музея-заповедника Артем Силкин рассказал «Реальному времени», что из-за пандемии коронавируса на это мероприятие в этом году не выделили средства. В прошлом году фестиваль отменили.
- Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что запланированный в Казани чемпионат Европы по плаванию на короткой воде состоится в срок. Соревнования запланированы на 2-7 ноября. Ранее Международная федерация плавания отменила этап Мировой серии по прыжкам в воду в связи с пандемией коронавируса, а юниорский этап ЧП перенесли на 2022 год.
- В Набережных Челнах специалисты Роспотребнадзора выходили в вечерний рейд для проверки заведений общепита. Нарушения обнаружили в четырех кафе. По факту выявленных нарушений на предпринимателей составили протоколы, материалы направили в суд, заявил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.
- Вчера в Казани стартовала XV Всероссийская акция «Волна здоровья», в ходе которой специалисты ведущих медицинских центров России проверяют состояние здоровья детей и женщин детей. Казанцы вчера могли пройти обследование у кардиолога, эндокринолога, оториноларинголога, стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, офтальмолога, травматолога, акушера-гинеколога, онкогинеколога и других специалистов.
- В Набережных Челнах прививку первым компонентом вакцины от коронавируса привились 121 220 человек, вторым — 104 921. Всего в город поступило 131 815 доз вакцин. Вакцинация проходит во всех взрослых поликлиниках города и торговом центре «Омега», на предприятия продолжают выезжать мобильные бригады, рассказал начальник управления здравоохранения Челнов Александр Николаев.
В России разрабатывают новые схемы лечения COVID-19
- Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко рассказал, что в новой версии методических рекомендаций по лечению коронавируса могут добавить альтернативные схемы лечения, лекарства, которые были недавно зарегистрированы, а также препараты офф-лейбл, то есть те, в инструкции которых пока не указано, что они эффективны против COVID-19, но такие данные уже есть. На сегодняшний день в России действует 11-я версия методических рекомендаций, которая была опубликована в мае этого года.
- Новосибирские специалисты считают, что подростков необходимо вакцинировать от коронавируса. Специалист Сергей Нетесов считает, что это гораздо лучше, чем они переболеют COVID-19 и это скажется на их здоровье. Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк напомнила, что в Китае уже проводится вакцинация детей.
- В Москве у жителей, которые сделали повторную прививку от коронавируса, не обновляется цифровой сертификат вакцинации, выяснил «Коммерсант». В регионах пока с такой проблемой не сталкивались. В техподдержке Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС) пояснили, что при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается. При этом в ЕМИАС допустили, что в ближайшее время условия продления сертификатов пересмотрят.
- Uлавный внештатный гинеколог Минздрава, академик Лейла Адамян заявила, что у сперматозоидов мужчин, переболевших коронавирусом, есть генетические аномалии, которые негативно влияют на репродуктивную функцию. У привитых изменений как в общем статусе, так и при секвестровании РНК обнаружено не было.
- Начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер рассказала, что сейчас первую стадию клинических исследовании проходит первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19 — препарат «Ковид-глобулин». После завершения II и III фаз клинических испытаний лекарство будут применять для лечения средних и тяжелых форм заболевания.
- Она также рассказала, что научных подтверждений, доказывающих, что группа крови человека может оказывать влияние на течение COVID-19, нет. Научное сообщество скептически относится к этой информации.
- Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что привившиеся от коронавируса люди будут защищены от многочисленных штаммов коронавируса с высокой долей вероятности. Сейчас в мире циркулирует бесконечное множество вариантов, главное — быть от них защищенными.
- Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что точность российских тест-систем на COVID-19 не снизилась с появлением новых штаммов инфекции.
- Минздрав России предложил государствам G20 рассмотреть взаимное признание вакцин от COVID-19. Выступая на сессии встречи министров здравоохранения стран G20, глава российского ведомства Михаил Мурашко призвал страны реализовать призыв по охвату населения земли широкой иммунизацией от различных инфекционных заболеваний. Также он заявил, что регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски.
«Дельта»-штамм не осложняет течение COVID-19 у детей и подростков
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 220 691 876 человек, 4 567 387 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (39 945 059). На второй строчке — Индия (33 027 621), на третьей — Бразилия (20 890 779), на четвертой — Франция (6 921 275, на пятой — Россия (6 912 375, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (648 472). За ними следуют Бразилия (583 628), Индия (440 752), Мексика (263 140), Перу (198 448) и Россия (183 896).
- Центры по контролю и профилактике заболеваний США проанализировали истории болезни 10% населения США в период с 1 марта 2020 года по 14 августа 2021 года и пришли к выводу, что штамм коронавируса «дельта» не вызывает у детей и подростков тяжелого течения COVID-19. Результаты исследования показали, что после распространения штамма «дельта» процент детей, у которых наблюдались тяжелые симптомы, лишь незначительно отличается от показателей в период до появления данного варианта COVID-19 и не достигает уровня статистической значимости.
- Генеральный прокурор Кассационного суда Франции Франсуа Молленс сообщил, что суд республики, рассматривающий проступки высших должностных лиц, получает во время эпидемии COVID-19 тысячи жалоб на премьер-министра Жана Кастекса и его министров. С проблемой массового потока жалоб сталкивается и отдел по вопросам работы системы общественного здравоохранения, действующий при суде Парижа. На вопрос, сколько именно жалоб рассмотрит суд, Молленс не ответил.
- Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что «колумбийский» штамм коронавируса (вариант «мю») может уклоняться от защиты определенных антител. Это вызывает беспокойство у специалистов. Прямо сейчас он представляет угрозы, на территории США преобладает штамм «дельта». Но медики относятся ко всем вариантам COVID-19 серьезно, отметил он.
- Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца не исключил введения обязательной вакцинации населения страны от коронавируса. Он пояснил, что вакцинация — это единственный способ избежать новых ограничительных мер. Сперанца уточнил, что решение по данному вопросу должен принимать парламент. Сейчас в Италии обязательная вакцинация введена для медперсонала.
- Немецкий журнал Spiegel считает, что число сделанных прививок от коронавируса в Германии может быть существенно больше, чем зафиксировано в официальной статистике. Около 350 тысяч прививок, сделанных в частных клиниках, не попали в список Института Роберта Коха, который ведет центральную статистику.
- В Финляндии правительство передало в парламент предложение об отмене положения о соблюдении безопасной дистанции в два метра между людьми в помещении. По данным министерства социальных дел и здравоохранения страны, положение должно вступить в силу скоро, насколько это возможно. Сейчас в Финляндии полностью привились около 60% населения старше 12 лет. Власти страны намерены полностью снять ограничения, когда показатель вакцинированных превысит 80%. По прогнозам, это произойдет в октябре.
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