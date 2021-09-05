В США заявили, что «колумбийский» штамм коронавируса может обходить защиту антител

«Колумбийский» штамм коронавируса (вариант «мю») вызывает у специалистов беспокойство, поскольку он может уклоняться от защиты определенных антител. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

— У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител, — приводит его слова CBS.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас штамм «мю» не представляет серьезной угрозы, так как в США по-прежнему доминирует другая вариация — «дельта».

Во вторник ВОЗ внесла «колумбийский» (B.1.621) штамм коронавируса в список вариантов, представляющих интерес (VOI).



Впервые штамм «мю» обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор по всему миру было зафиксировано более 3,7 тыс. случаев заражения этим вариантом вируса. Чаще всего заражения были в странах Центральной и Латинской Америки, а также США, на которые пришлось более 1,4 тысячи случаев. В Колумбии вариант «мю» доминирует на отметке 39% (842) выявленных случаев заболевания COVID-19.



Татьяна Леухина