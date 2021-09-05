Минздрав России предложил G-20 взаимное признание вакцин от коронавируса

Минздрав России предложил государствам G20 рассмотреть взаимное признание вакцин от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на сессии встречи министров здравоохранения стран G20, призвал страны реализовать призыв по охвату населения земли широкой иммунизацией от различных инфекционных заболеваний. Также он выразил мнение, что регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски.

В своем обращении к G20 Мурашко напомнил о российском предложении по введению «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций, для того, чтобы беспрепятственного снабдить всех нуждающихся медикаментами, продовольствием, оборудованием и технологиями для защиты от COVID-19.

В четверг глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что для иностранных туристов в России планируют запустить «вакцинные» туры до конца года.

Татьяна Леухина