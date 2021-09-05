Леонов: ЧЕ по плаванию пройдет в Казани в установленные сроки
Запланированный в Казани чемпионат Европы по плаванию на короткой воде состоится в срок, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Сейчас нельзя что-то загадывать, но мы планируем провести чемпионат Европы. Сомнений в этом нет. Все в графике, все проводим», — цитирует его «РИА Новости».
Ранее Международная федерация плавания отменила этап Мировой серии по прыжкам в воду в связи с пандемией коронавируса. Юниорский этап ЧП перенесли на 2022 год.
Он упомянул, что республика была готова провести турнир «хоть завтра», но проведение чемпионата зависит не только от организаторов.
Международная федерация плавания (FINA) в конце августа подтвердила проведение этапов Кубка мира по плаванию в ранее намеченные сроки. Соревнования будут проходить в Берлине (1—3 октября), Будапеште (7—9 октября), Дохе (21—23 октября) и Казани (28—30 октября). Они станут квалификационными на чемпионат мира по плаванию в Абу-Даби, который состоится в середине декабря.
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