Леонов: ЧЕ по плаванию пройдет в Казани в установленные сроки

Запланированный в Казани чемпионат Европы по плаванию на короткой воде состоится в срок, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



«Сейчас нельзя что-то загадывать, но мы планируем провести чемпионат Европы. Сомнений в этом нет. Все в графике, все проводим», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Международная федерация плавания отменила этап Мировой серии по прыжкам в воду в связи с пандемией коронавируса. Юниорский этап ЧП перенесли на 2022 год.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он упомянул, что республика была готова провести турнир «хоть завтра», но проведение чемпионата зависит не только от организаторов.



Международная федерация плавания (FINA) в конце августа подтвердила проведение этапов Кубка мира по плаванию в ранее намеченные сроки. Соревнования будут проходить в Берлине (1—3 октября), Будапеште (7—9 октября), Дохе (21—23 октября) и Казани (28—30 октября). Они станут квалификационными на чемпионат мира по плаванию в Абу-Даби, который состоится в середине декабря.

Маргарита Головатенко