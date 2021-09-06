Ученые выяснили, как проходит заболевание дельта-штаммом коронавируса у детей

Штамм коронавируса «дельта» не вызывает у детей и подростков тяжелого течения COVID-19. Об этом говорится в совместном пресс-релизе центров по контролю и профилактике заболеваний США, размещенном на портале MedicalXpress.

Специалисты проанализировали истории болезни 10% населения США в период с 1 марта 2020 года по 14 августа 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Результаты исследования показали, что после распространения штамма «дельта» процент детей, у которых наблюдались тяжелые симптомы, лишь незначительно отличается от показателей в период до появления данного варианта COVID-19 и не достигает уровня статистической значимости.



В конце августа группа британских ученых выяснила, что людей с дельта-штаммом коронавируса госпитализируют вдвое чаще чем тех, кто был заражен альфа-штаммом.

Ранее помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов заявил, что рост смертности из-за коронавируса в России может быть связан с широким распространением дельта-штамма.