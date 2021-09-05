Фестиваль «Свияжская уха» проходит сегодня в усеченном формате из-за отсутствия финансирования

Фестиваль проходит в камерном формате

Фестиваль «Свияжская уха», в 2019 году признанный лучшим праздником для гастропутешествий, проходит сегодня на острове-граде. Однако, как еще в августе сообщал «Реальному времени» директор Свияжского музея-заповедника Артем Силкин, из-за пандемии финансирования на это мероприятие в этом году выделено не было. Поэтому праздник проходит в ином формате, нежели до сих пор — менее масштабно.

С 11.00 до 16.00 на Ленивом Торжке варят уху. Это своеобразные «показательные выступления» от команд-победителей конкурса «на лучшую уху по оригинальному рецепту» прошлых лет. Кстати, варит сегодня уху и сам Артем Силкин — только это не уха, а «волжский буайябес». В его котле — уникальный микс речной рыбы и морепродуктов.

Гостям фестиваля предлагается попробовать суп от участников фестиваля — тарелка ухи обходится в 250 рублей.

По-прежнему на фестивале работают интерактивные площадки, мастер-классы по ремеслам и кулинарии, спортивные игры и состязания. Поскольку средств на приглашение музыкальных коллективов выделено не было, сегодня для гостей поют и танцуют местные фольклорные коллективы.

Финал «Свияжской трилогии» Александра Маноцкова

А в 17.00 гостей острова ждет премьера оперы «Лодка» петербургского композитора Александра Маноцкова. Она представляет собой третью часть «Свияжской трилогии».

В либретто первой части — «Сны Иакова, или Страшно Место» — переплетаются библейские тексты, архивные документы Успенского монастыря, тюрьмы и психиатрической лечебницы, которые располагались на острове в годы советской власти. Кстати, эта опера в 2019 году получила премию «Золотая маска».



Вторая часть трилогии — опера «Красный сад». Для ее либретто изучали документы о том, как в Свияжске в 1918 году открывали Красный сад, о памятнике Иуде Искариоту, использовали тексты гностического «Евангелия Иуды», поэзию Демьяна Бедного и Ларисы Рейснер. Эту оперу Маноцков придумал специально для постановки на открытом воздухе. Мегафоны в руках вокалистов служат как музыкальные инструменты.

И вот, наконец, сегодня зрители увидят третью часть трилогии. Хронологически ее действо происходит раньше всего — композитор последовательно уводит трилогию в глубину веков. Теперь нам рассказывают об ушкуйниках — легендарных волжских разбойниках, а в основу либретто легла народная героико-романтическая драма «Лодка». Опера так и называется.

В числе артистов — участники Государственного камерного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой, певица сопрано Айсылу Нуруллина и инструменталисты: струнный квартет SFORZANDO, валторна и аккордеон.

Артисты оперы в роли ушкуйников исполнят и старинные волжские песни и частушки, прозвучит не только музыка Маноцкова, но и музыка Монтеверди. А в качестве реквизита послужит деревянный струг, который был спущен на воду во время фестиваля «Свияжская лодка» в августе.



Людмила Губаева