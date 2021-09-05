Попова заявила, что прививка от COVID-19 защитит от разнообразных штаммов коронавируса

Привившиеся от коронавируса люди будут защищены от многочисленных штаммов коронавируса с высокой долей вероятности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора России Анна Поповав интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что в мире может быть бесконечное множество штаммов. Главное — быть от них защищенными.

В четверг Попова заверяла, что в России не распространяются новые варианты коронавируса. Пока на территории страны превалирует штамм «дельта».

