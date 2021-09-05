Новости общества

20:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Попова заявила, что прививка от COVID-19 защитит от разнообразных штаммов коронавируса

19:59, 05.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова заявила, что прививка от COVID-19 защитит от разнообразных штаммов коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Привившиеся от коронавируса люди будут защищены от многочисленных штаммов коронавируса с высокой долей вероятности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора России Анна Поповав интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что в мире может быть бесконечное множество штаммов. Главное — быть от них защищенными.

В четверг Попова заверяла, что в России не распространяются новые варианты коронавируса. Пока на территории страны превалирует штамм «дельта».

ОбществоВластьМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также