Специалисты федеральных медцентров посетили Казань с акцией «Волна здоровья»

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Сегодня, 5 сентября, в Казани стартовала XV Всероссийская акция «Волна здоровья». В ходе мероприятия специалисты ведущих медицинских центров России проверяют состояние здоровья детей и женщин, а еще рассказывают об инновационных технологиях в медицине.



На «Волне здоровья» можно посетить кардиолога, эндокринолога, оториноларинголога, стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, офтальмолога, травматолога, акушера-гинеколога, онкогинеколога и других специалистов.

Женщины могут пройти проверку здоровья в ГАУЗ «РКБ» на Оренбургском тракте, 138 с 10.00 до 15.00. Также в ГАУЗ «ДРКБ» на Оренбургском тракте, 140 с 10.00 до 15.00 можно проверить здоровье детей.

Здоровье сердца можно проверить около Национальной библиотеки Республики Татарстан, ул. Пушкина, 86, с 10.00 до 15.00. Врачи смогут определить наличие сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии. Акция позволяет оказать адресную помощь детям с врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и иными заболеваниями.

В ходе акции «Волна здоровья» медики с 2006 года посетили почти все судоходные реки России и Черноморское побережье. Организатором акции выступает благотворительный фонд Лиги здоровья нации. Обследование прошли уже более 12 тысяч детей, почти 2,5 тысячи из них в результате направили на лечение в современные медцентры.

Маргарита Головатенко