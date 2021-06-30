Мэр Челнов ответил на замечание Минниханова из-за столпотворения на концерте в честь Дня молодежи

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ответил на замечание президента Татарстана Рустама Минниханова, сделанное из-за скопления людей без масок, не соблюдающих социальную дистанцию на концерте ко Дню молодежи.

«Где-то были нарушения. Да, они были. И президент именно по этому вопросу сделал замечание, не по самому факту проведения», — заявил мэр.

Глава автограда считает, что после длительной изоляции из-за пандемии коронавируса такие массовые мероприятия нужно проводить. Магдеев при этом обратился к экспертам, которые могли бы разъяснить, как в этих случаях соблюдать ограничения. «Когда собираются 100 тыс. человек, как можно соблюдать социальную дистанцию? Вот мне кто-то из специалистов Роспотребнадзора, еще каких-то специалистов может ответить на этот вопрос?»

На мероприятии была предусмотрена рассадка гостей через одного, сказал Магдеев в эфире телеканала «Челны-ТВ». По его словам, власти не ожидали, что придет столько человек.

«Да, были нарушения, но мы их признаем... Президент всегда прав!» — заявил мэр Челнов.

Напомним, Минниханов поручил Магдееву доложить ему о результатах проверки и привлеченных к ответственности организаторах мероприятия. Также он обратил внимание глав районов на недопустимость проведения мероприятий без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

После праздничного концерта глава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев предложил ужесточить антиковидные меры в городе. Магдеев в свою очередь не согласился с предложением: «Занимайтесь своей работой, а не следите за соцсетями. Пока с вашей стороны слабый контроль за общественным транспортом, например». Градоначальник добавил, что власти города будут руководствоваться решениями оперштаба РТ. А от него не поступало запрета на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.



После этого стало известно, что организаторов концерта Niletto вызвали в местный территориальный отдел Роспотребнадзора. Сам исполнитель сообщил, что его выступление в автограде посетили 35 тысяч человек.



Татьяна Демина